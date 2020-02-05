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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التصريح بدفن عروسين لقيا مصرعهما في القليوبية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:04 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صلاح حسنى
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أمرت النيابة العامة بقسم أول شبرا الخيمة، بالتصريح بدفن جثتي عروسين، حديثي الزواج بعد أن لقيا مصرعهما نتيجة تسرب الغاز بحمام شقتهما، في منطقة منشية عبدالمنعم رياض، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

تلقى المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بناحية منشية عبدالمنعم رياض، دائرة القسم.

أخطرت الأجهزة الأمنية وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سائق 26 عاما، مسجاة على ظهرها بسرير غرفة النوم، كما تبين وجود جثة زوجته 25 عاما، ربة منزل، مسجاة عليى وجهها داخل حمام الشقة، بسبب تسريب غاز أول أكسيد الكربون، من سخان الغاز بحمام الشقة.

بسؤال كل من شقيق المتوفي، عامل بمحل كشري، 37 عامًا، وشقيقة المتوفاة، 27 عاما، ربة منزل، أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص، وأكدا أن المتوفيين متزوجان من مدة 8 شهور فقط، وأنهما تغيبا عن الظهور منذ فترة، وباستطلاع الأمر تم اكتشاف الواقعة، ولم يشتبها في الوفاة جنائيًا.

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيابة العامة.

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