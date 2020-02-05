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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تعلن عدد ضحايا «كورونا»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:01 م
الدكتور تيدروس ادهانوم
الدكتور تيدروس ادهانوم
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أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد حتى السادسة من صباح اليوم، بلغت في الصين 990 حالة، وعدد المصابين 24 ألفًا و666.

وقال أدهانوم، في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الأربعاء، في جنيف، إن عدد الحالات المصابة خارج الصين بلغ 191 حالة، وحالة وفاة في الفلبين، موضحًا أن الليلة الماضية شهدت عددًا قليلًا للغاية من الإصابات خارج الصين.

ولفت مدير عام المنظمة الأممية إلى أن القلق الأكبر لدى المنظمة هو أن ينتشر الفيروس في البلدان ذات النظام الصحي الهش أو الضعيف، ونوه إلى أن المنظمة أطلقت استراتيجية عالمية لمساعدة البلدان على اكتشاف الفيروس، ودعا المجتمع الدولى إلى توفير مبلغ 675 مليون دولار للاستجابة، وقال إن الوقت الآن يحتاج إلى الهدوء واتخاذ الإجراءات الصحية لحماية المواطنين.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن ما يصل إلى 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا هي في مقاطعة هوبي الصينية، وأن المقاربة التي تعتبر أن الصين كلها في وضع متشابه، هي مقاربة خاطئة، حيث إن بعض المقاطعات المجاورة لمدينة ووهان، التي ينتشر فيها الفيروس، بها عدد قليل من الحالات، وشدد أدهانوم على أن الوقت الآن هو للعمل وليس لنشر الأخبار المخيفة.

وأفاد مدير عام المنظمة، بأن الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد اجتماع للمئات من العلماء والمتخصصين وشركات البحث؛ للنظر في تطورات انتشار فيروس كورونا وسبل التعامل معه، وأشار إلى أن فريقًا من الخبراء والبيطريين والفنيين سيتوجه قريبًا إلى الصين.

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