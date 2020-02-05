مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا حول سوريا.. غدًا

يعقد مجلس الأمن اجتماعًا طارئًا، غدًا الخميس، حول سوريا بناء على طلب الدول الغربية.وكان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أعرب عن القلق البالغ إزاء التصعيد العسكرى الذى شهده شمال غرب سوريا خلال الأيام الماضية، والذى يُنذر باحتمال تدهور الأوضاع الميدانية بصورة أكبر.ودعا أبوالغيط فى بيان صحفى صدر اليوم عن الجامعة العربية، الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهات مُسلحة تُزيد من معاناة السكان المدنيين.وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة: إن هذا التصعيد يزيد من خطورة الموقف المشتعل بالفعل فى شمال غرب سوريا، بما قد يُرتب تداعياتٍ خطيرةً على الوضع الإنسانى لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن سورى فى إدلب، نصفهم من النازحين.وأضاف أن هذا التصعيد يأتى رغم الإعلان الروسى- التركى وقف إطلاق النار فى 12 يناير الماضى، وبما يؤشر إلى عدم فاعليته.