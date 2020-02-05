وزيرة الثقافة البريطانية تثير جدلًا بفستان عارٍ

تعرضت وزيرة الثقافة البريطانية تراسي برابين، لهجوم قوي، بعد حضورها بفستان مكشوف الكتف داخل المجلس، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق عليها ووصف الفستان بـ"غير اللائق".وحسبما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن هذا الأمر وضعها محل انتقاد شديد، ما جعلها تظهر على قناة "بي بي سي" في برنامج "Breakfast this morning"، وقالت إنه "كان بإمكانها تجاهل النقد لكنها شعرت بمسئولية التراجع".وأضافت: "أنا في وضع متميز، يمكنني أن أتخلص منه ولكنني، أشعر أنه من مسئوليتي أن أرد من أجل النساء اللاتي ليست لديهن قوة".وغردت: "مرحبا، عذرا ليس لدي الوقت لأرد على جميع تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لكنني أؤكد أنني لست خبيثة، لست في حالة سُكر".كما أنها طالبت الناس "بالاستماع إلى ما تقوله النساء وليس لما يرتدينه".