ضبط 30 طن جبن رومي فاسدة في ميت سلسيل

أسفرت جهود الحملات التموينية لضبط الأسواق بمختلف المحافظات، وأشرف عليها اللواء عصام العزب مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين خلال 24 ساعة، عن ضبط مالك معمل ألبان «دون ترخيص» بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، لحيازته 30،500 طن جبن رومي منتج نهائي ومستلزمات إنتاج محظور استخدامها في الأغراض الغذائية، غير صالح للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتجميعه 500 لتر مواد بترولية "سولار" دون التعاقد مع الجهات المختصة، وقدرت بقيمة المالية بـ 3375 جنيهًا تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.