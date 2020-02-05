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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان اللبنانى: الوضع فى البلاد يتطلب تهدئة الأجواء

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:50 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
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قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن لبنان أمام فرصة حقيقية للإنقاذ وتفادى الانهيار، وإن الواجب الوطني يقتضي من الجميع تلقف هذه الفرصة دون تلكؤ، والعمل على تهدئة الأجواء وخلق المُناخ الملائم لإعادة الانتظام إلى الحياة السياسية، وفقًا للدستور والقوانين.

وأشار بري، خلال اجتماعه مساء الأربعاء، مع عدد من أعضاء المجلس النيابي، إلى أن دقة وحساسية الظروف الراهنة في لبنان، لا تتحمل المزيد من الضغوط، ورجح أن تُعقد الجلسات المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة في سبيل نيلها الثقة النيابية، ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وأعرب رئيس البرلمان اللبناني عن دهشته لما تضمنه البيان الوزاري للحكومة الجديدة في شأن الآليات المقترحة لمعالجة أزمة قطاع الكهرباء في البلاد، على غرار الأوضاع السابقة، مشيرًا إلى أن هذا الملف ينبغي أن تُتبع في شأنه طرق مختلفة للمعالجة.

ولفت إلى أن اللبنانيين، أصبحوا يعانون قلقًا بالغًا على مدخراتهم جراء القيود التي فرضتها البنوك في ضوء الأوضاع التي يمر بها القطاع المصرفي، في حين أن 5 بنوك تم التأكد من أنها أجرت تحويلات لأموالها الشخصية إلى الخارج بما قيمته نحو المليارين و300 مليون دولار.

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