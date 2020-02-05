تنفيذ 19 قرار إزالة في بحيرة مريوط بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة؛ لاستكمال حملات إزالة التعديات على بحيرة مريوط ومتابعة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها، للبدء في تطويرها لتعود إلى سابق عهدها.ونفذت الأجهزة التنفيذية اليوم حملة برئاسة اللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامي عبدالرازق غنيم مدير أمن الإسكندرية واللواء عبدالفتاح إبراهيم نائب مدير أمن الإسكندرية، حيث تم تنفيذ 19 قرار إزالة على تعديات بمنطقة حوض 3000 ببحيرة مريوط بنطاق حي العامرية أول، وإزالة كافة المنشآت المتعدية على حرم البحيرة.جاء ذلك استمرارا لحملات إزالة التعديات على أراضي بحيرة مريوط، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر.