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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية إسلامى: الحجاج بن يوسف كان «صالحًا وكثير الظلم»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:50 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
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قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن أهل العراق كانوا مبتلين بالحجاج بن يوسف، واصفًا إياه بأنه كان شخصية محيرة، صيغت حولها الكثير من الرسائل العلمية والبحثية.

وأضاف ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «دى إم سى» أن الحجاج بن يوسف، كان مثل العملة لها وجهين، الأول عندما تنظر إليه تراه من أولياء الله الصالحين، حيث كان حافظًا للقرآن وخطيبًا للجمعة، وهو من وضع النقاط للقرآن الكريم.

وتابع: «على النقيض تجد الحجاج، قاتلًا سفاكًا للدماء وكثير الظلم، حيث قتل الزبير بن العوام وكان أسهل ما يفعله هو القتل وإراقة الدماء».

واستطرد عبدالمعز: «الحجاج رغم كل ظلمه وطغيانه مات فى شهر رمضان ولم يجدوا من تركته سوى المصحف ومبلغ ضئيل من المال بلغ 300 دينار»، مشيرًا إلى أن العلماء احتاروا فى شخصيته.

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