الأنبا رافائيل يشارك في لقاء «على هذه الصخرة ابني كنيستي»

شارك اليوم، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في لقاء روحي بعنوان "على هذه الصخرة ابني كنيستي"، بإيبارشية طما.وحضر اللقاء الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، والأنبا إسحق أسقف طما.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير الجاري لبدء صوم يونان المقدس، الذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يوما ينقطع فيهم الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.