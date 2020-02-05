هند صبرى تبدأ تصوير مسلسلها الرمضانى الجديد

بدأت النجمة هند صبري، منذ عدة أيام، تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد الذي تتقاسم بطولته مع النجم أحمد عز، ويكتبه باهر دويدار، ويخرجه أحمد علا،ء وتنتجه سينرجي، في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية، حيث استطاعت شركة سينرجي الجمع بين النجمين هند صبري وأحمد عز في مسلسل واحد ينتمي لنوعية البطولة المشتركة، رغم أن كل من هند وعز قد اعتادا تقديم مسلسل بطولة مطلقة لكل منهما بمفرده.ويشاركهما بطولة العمل النجم هشام سليم، في دور مميز يعتبر مختلفًا عما قدمه من قبل.المسلسل لم يستقر على عنوانه بعد رغم بداية التصوير، ويشاركهم بطولة العمل، عدد كبير من النجوم منهم صلاح عبدالله ونضال الشافعي وندى موسى، وكذلك نجوم من سوريا والأردن ولبنان.وكان آخر أعمال أحمد عز مسلسل "أبوعمر المصري" وآخر أعمال هند صبري مسلسل "حلاوة الدنيا".ورغم تكتم صناع العمل على تفاصيله، فإن بعض الأنباء الواردة من كواليس العمل تؤكد أنه ينتمي لنوعية أعمال المخابرات والإثارة والتشويق، وسيتم تصويره في أكثر من دولة خارج مصر، وهو مأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية.