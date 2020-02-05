كاملة أبو ذكرى تتعاقد على فيلم «تحت المظلة»

تعاقد المنتج كريم أبو ذكرى مع المخرجة كاملة أبو ذكرى والكاتبة مريم نعوم، لإنتاج فيلم يحمل اسم "تحت المظلة".الفيلم مأخوذ عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن المقرر أن تعقد جلسات عمل خلال الفترة المقبلة من أجل الاستقرار على الشكل المبدئي للعمل وترشيح الأبطال المقرر مشاركتهم في العمل.وفي سياق مختلف، بدأت المخرجة كاملة أبو ذكرى، خلال الأيام الماضية، معاينة ديكورات وأماكن تصوير مسلسل "النصابين" للنجمة نيللي كريم، استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشارك في بطولته النجم آسر ياسين للعرض في شهر رمضان المقبل.ونشرت عددا من الصور وهي تجري معاينات وديكورات للمسلسل قبل انطلاق تصويره، حيث أجرت عددا من الاجتماعات المكثفة، للوقوف على التفاصيل الخاصة بالسيناريو وشكل الشخصيات، بعدما استقرت على مواقع التصوير.كما بدأت تصوير مسلسل "100 وش" وهو من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه في رمضان 2020."100 وش" تأجل عرضه من العام الماضي، حيث كان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره في الوقت المحدد، وارجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.