لوحة «الموناليزا» بحلة جديدة للبيع (فيديو)

عرضت قناة "euronews" فيديو يكشف عن لوحة "الموناليزا" بحلة جديدة للبيع في مزاد.وقبيل انتهاء المعرض المخصص للفنان ليوناردو دا فينشى، فى متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، تُطرح لوحة "الموناليزا" بحلة جديدة للبيع.اللوحة لفنان الشارع إينفايدر، وهي مؤلّفة من حوالي 330 مكعب "روبيك" ثلاثيّ البُعد.وتتراوح قيمة العمل الفنية بين 120 ألفًا و150 ألف يورو، حسب دار "آركوريال" للمزادات في باريس.واللوحة مصنوعة بالكامل من مكعبات روبيك التي لاقت نجاحًا كبيرًا خلال ثمانينيات القرن الماضي.واشتهر الفنان "إينفايدر"، واسمه الحقيقي فرانك سلاما، بـ"غزوات" الشوارع التي أجراها في أكثر من 65 مدينة في 33 بلدًا، حتى إنه استحدث تيارًا فنيًا يلخص أعماله باسم "الروبيكوبية"."إينفايدر" تقديم مجموعة من أشهر اللوحات في العالم، كما خصصت له معارض كثيرة منذ 2005.