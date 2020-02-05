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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 5 متظاهرين فى إطلاق نار بالنجف العراقية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مصدر أمنى عراقى، بإصابة 5 متظاهرين فى إطلاق نار بساحة الصدرين وسط النجف، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية.

جدير بالذكر أن بغداد ومحافظات أخرى بالعراق تشهد منذ 25 أكتوبر 2019 تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن المطالبة بالإصلاح، وتصاعدت وتيرة التظاهرات، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، وكذا قوات الأمن.

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