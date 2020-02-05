إصابة 5 متظاهرين فى إطلاق نار بالنجف العراقية

أفاد مصدر أمنى عراقى، بإصابة 5 متظاهرين فى إطلاق نار بساحة الصدرين وسط النجف، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية.جدير بالذكر أن بغداد ومحافظات أخرى بالعراق تشهد منذ 25 أكتوبر 2019 تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن المطالبة بالإصلاح، وتصاعدت وتيرة التظاهرات، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، وكذا قوات الأمن.