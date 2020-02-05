شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:25 م
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد فتى فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط الخليل بالضفة الغربية.
وذكرت الوزراة- في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الفتى محمد الحداد 17 عامًا استشهد عقب إصابته برصاصة اخترقت قلبه خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل.
وذكرت الوزراة- في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الفتى محمد الحداد 17 عامًا استشهد عقب إصابته برصاصة اخترقت قلبه خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل.