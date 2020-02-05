شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد فتى فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط الخليل بالضفة الغربية.وذكرت الوزراة- في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الفتى محمد الحداد 17 عامًا استشهد عقب إصابته برصاصة اخترقت قلبه خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل.