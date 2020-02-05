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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: اليابان أخطرتنا بـ24 روسيًا على متن السفينة الموبوءة بـ«كورونا»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السفارة الروسية فى طوكيو، أن الخارجية اليابانية أخطرتها بوجود 24 مواطنًا روسيًا على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" التي تفرض السلطات اليابانية حجرًا صحيًا عليها، وثبتت إصابة عدد من ركابها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة: أبلغتنا وزارة الخارجية اليابانية، بوجود 24 مواطنًا من روسيا بين ركاب السفينة، وتظل السفارة على اتصال وثيق مع وزارتى الخارجية والصحة اليابانية، فيما يتم توفير كل المساعدة الطبية اللازمة والمواد الغذائية للمواطنين الروس، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكان وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو، قد أكد فى وقت سابق اليوم إصابة 10 على متن السفينة السياحية المتوقفة في ميناء يوكوهاما بفيروس كورونا المستجد.

ويوجد على متن السفينة نحو 3700 شخص يحملون جنسيات 50 دولة، ولم تعلن عنها اليابان رسميًا حتى الآن، وذلك وفقًا لوزارة الصحة والعمل اليابانية.

وغادرت السفينة يوكوهاما في 20 يناير فى رحلة سياحية، وعادت إليها فى 3 فبراير، وكان بين الركاب، مواطن صينى تبين بعد نزوله فى هونج كونج، أنه مصاب بالفيروس.

وبقرار من السلطات اليابانية، رست السفينة بالقرب من يوكوهاما، لإجراء فحص طبى لكل ركابها الذين تم فرض الحجر الصحى عليهم لمدة أسبوعين.

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