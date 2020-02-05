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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غالية بن علي: أحب لقب «البربرية».. وتعلقت بمصر منذ صغري

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:13 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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حلت النجمة التونسية، غالية بن علي، اليوم الأربعاء، ضيفة على راديو "إنيرجي 92.1"، للحديث عن مشوارها الفني، وكشفت الكثير عن حياتها الخاصة والفنية.

وقالت غالية، خلال استضافتها في برنامج "فوّل 92.1" مع باسم كميل الذي أشاد باسمها، إن أبيها اختار لها هذا الاسم تيمنا بجدتها الراحلة، مؤكدة أن الكثير من محبيها اختاروه لبناتهم وهو أمر تحبه وتعتز به كثيرا.

وأوضحت أنها لا تفضل لقب سفيرة الغناء العربية، لأنه يستحقه كثير من الفنانين غيرها، لكنها تحب لقب "سفيرة الثقافة العربية"، و"الغجرية بنت الريح"، و"البربرية" لأن أصلها بربري أو أمازيغي.

وذكرت أنها تحب حياة البربر والترحال والحركة، ومن صغرها تعشق فكرة الغجر والحرية التي يعيشون بها، لافتة إلى أنها تحب موسيقى الفلامنكو كثيرا.

قدمت غالية، أغاني مباشرة من ستوديو إنيرجي، منها أغنية "قولوا لها" التي تعد تجربة جديدة من كتابة منتصر حجازي، ولأول مرة تقدمها مباشرة.

وتحدثت عن حبها للهند، وشغفها منذ الصغر للسفر، وروت قصة من طفولتها أنها قررت يوما ما وهي لا تملك سوى 10 جنيهات، أن تأخذ بعض ملابسها في "لفة قماش"، وتسافر في الثالة فجرا، لكن قريبتها أقنعتها بالانتظار حتى الصباح، ثم تلاشى هذا الحلم لفترة، حتى سافرت لأول مرة عام 1995.

وأكدت أنها منذ زيارتها لمصر تعلقت بها، لأنها تجمع بين ثقافة الهند وتونس، وأصبحت أحلى مكان بالنسبة لها، خاصة أنها منذ الصغر تربت على مشاهدة الأفلام والمسرحيات المصرية، وسماع القرآن بالقراءة المصرية.

تحب بن علي، دمج الفنون المختلفة ونقل كل جديد إلى جمهورها، ولا تتقيد بفن غنائي معين على حساب آخر، وكل من يطلب منها التركيز على موسيقى معينة ترفضه تماما حتى لا تحرم جمهورها من الأمور الجميلة في العالم.

وقالت إن أم كلثوم ساهمت كثيرا في تعليمها الغناء وعظمة الموسيقى، وفي صغرها كانت تستمع لها بإنصات، مثلما كانت تنصت للقرآن بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فهي بالنسبة لها كانت حالة كاملة من الصوت والأداء وتركت بصمة كبيرة.

تحضر غالية بن علي، حاليا لألبومها القادم، واقترح عليها عازف الكمان الشاب أيمن عصفور، أن تقدم عملا فلكلوريا مثل أوبريت "الليلة الكبيرة"، تقدم فيها أعمال غنائية تحكي عن مصر.

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