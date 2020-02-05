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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

24.3 مليار جنيه إيرادات فودافون مصر في 2019

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان
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كشفت نتائج أعمال شركة فودافون مصر خلال عام 2019 عن تحقيق أكبر إيرادات في تاريخها بقيمة 1.3 مليار يورو بما يعادل 24.3 مليار جنيه، في حين بلغت إيرادات الشركة خلال في الربع الأخير لعام 2019 نحو 356 مليون يورو بما يتجاوز 6.2 مليار جنيه.

وكانت فودافون مصر قد حققت إيرادات بقيمة 18.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ليتجاوز إجمالي إيراداتها عن العام الماضي 24.3 مليار جنيه.

وقالت النتائج المالية لمجموعة فودافون العالمية، إن عدد عملاء فودافون مصر تجاوز 40 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 39.8 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019، في حين بلغ عدد عملاء الاشتراك الشهري في فودافون مصر نحو 10.6% من إجمالي عملائها بعد 150 ألف مشترك جديد خلال الربع الرابع من العام الحالي.

كما ارتفع عدد عملاء الإنترنت المنزلي بشركة فودافون مصر إلى 637 ألف مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 605 آلاف مشترك بنهاية سبتمبر 2019 بعد جذب 32 ألف مشترك في الربع الرابع من العام الماضي.

ويعتبر العائد من مستخدم المحمول بشركة فودافون مصر الأعلى بين شركات المحمول المصرية، حيث وصل إجمالي متوسط العائد من المستخدم بالشركة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 48.9 جنيه شهريًا.

وبلغ متوسط العائد من المستخدم لعملاء الكارت المدفوع مقدما نحو 43.1 جنيه شهريًا، بينما بلغ متوسط العائد من المستخدم لعملاء الاشتراك الشهري نحو 99.3 جنيه شهريًا.

وكانت المجموعة العالمية قد أعلنت أنها بصدد بيع وحدتها في مصر لشركة الاتصالات السعودية STC بعد توقيع اتفاقية معها لشراء حصتها البالغة 55% من فودافون مصر بقيمة 2.39 مليار دولار.

يتوزع هيكل ملكية فودافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية و45% لـ شركة المصرية للاتصالات.

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