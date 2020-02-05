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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«السلام من بعيد».. لا للبوس والأحضان للحد من الأمراض المعدية (فيديو)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رباب الأهواني
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قالت أحلام حنفي عضو المجلس القومى للمرأة، إن الندوة التي يعتزم المجلس تنظيمها غدًا الخميس، بعنوان "الوقاية من كورونا" تهدف إلى التوعية بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

وأوصت حنفي خلال مداخلة هاتفية، بفضائية "extra news"، اليوم الأربعاء، بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون، مع مسح وتعقيم أوكر الأبواب، بالإضافة إلى تعقيم كل ما نستعمله في المنزل لتجنب انتقال أي فيروسات، وضرورة تهوية الفصول للطلبة في المدارس، وعدم الجلوس في أماكن مغلقة.

كما أوصت بضروة التغذية السليمة، مشيرة إلى أن الغذاء المتوازن يساعد علي مواجهة الأمراض المنتشرة.

وشددت حنفي على ضرورة ممارسة الالعاب الرياضة، مشيرة إلى أنها تساعد على رفع المناعة وتساعد الجسم أيضا على مقاومة هذه الفيروسات.

ولفتت إلى أن الشخص المصاب بالإنفلونزا عليه أن يلتزم سريره للراحة، وأن يضع المناديل في صندوق مغلق، مؤكدة أنه يجب الامتناع عن ثقافة الأحضان والبوس، والاكتفاء بالسلام من بعيد.

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