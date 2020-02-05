تقرير: تركيا نقلت أكثر من 4000 مقاتل إلى ليبيا أغلبهم من الدواعش

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية فيديو يسلط الضوء على التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية المقربة من الكرملين، والذي كشف عن إرسال تركيا للمرتزقة والمدربين العسكريين من سوريا إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.

ووفق للفيديو فإن التقرير كشف عن أن الأسلحة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا اشترتها أنقرة بأموال الدوحة وجرت عملية نقل المتطرفين من سوريا إلى ليبيا من خلال شركة "صادات" الأمنية التركية التي يملكها "عدنان تانري فيردي" المقرب من أردوغان.

وأشار الفيديو إلى أنه بحسب تحقيق لوكالة أسوشيتدبرس قال قادة الميليشيات الليبية في طرابلس للوكالة إن تركيا جلبت أكثر من 4000 مقاتل أجنبي إلى طرابلس وأن "العشرات" منهم ينتمون إلى داعش والقاعدة.





وصرح رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، لأسوشيتدبرس أن شبكته لمراقبة الحرب حددت أن هناك ما لا يقل عن 130 من مقاتلي داعش والقاعدة من بين ما يقرب من 4700 مرتزق سوري تدعمهم تركيا للقتال في ليبيا.