مسئول صيني: الوضع في ووهان لا يزال خطيرًا

قال هو ليشان نائب رئيس الحزب الشيوعي في مدينة ووهان الصينية، إن الوضع الخاص بفيروس كورونا لا يزال خطيرًا وإن المدينة تواجه الكثير من التحديات.ووضعت ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، مواطني المدينة في حجر صحي في الفنادق والمدارس والمستشفيات.وأضاف نائب رئيس الحزب في مؤتمر صحفي أنه تم توفير 132 مركزًا من هذه المراكز، مشيرًا إلى توافر 12571 سريرًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء.