أفضل 5 هواتف سامسونج لعام 2020

سامسونج تعتبر من أعرق الشركات المعروفة في مجال التكنولوجيا، فهي تقوم كل مُدة مجموعة من الهواتف الذكية التي تحتوي على المواصفات العالية، والتي تتناسب مه الطفرة التكنولوجيا في عالم الهواتف.



فقد أعلنت سامسونج عن سلسلة من هواتف سامسونج جلاكسي والتي تعد من أفضل الهواتف الغنية بالمواصفات، حيثُ قدمن من فترة وجيزة سلسلة من سامسونج نوت 10 بلس، ناهيك عن أنها أيضًا كشفت عن ركزت على فئة متوسطة من الهواتف هذا العام.

والمنافسة تشتد بين شركتي سامسونجوهواواي حيثُ تُحاول الأخيرة أن تتصدر المشد وتتفوق على الأولى، وتحتل المركز الأول بدلًا منها، ولكن بعد أن قامت الولايات المُتحدة بفرض الحظر عليها ومنعها من الحصول على مجموعة من خدمات جوجل.

وفي موبيزات نقوم بعرض كل ماهو جديد عن شركة سامسونج، وفي هذا التقرير سوف نستعرض معكم أفضل 5 هواتف لعام 2020 وهي كالتالي.

سامسونج جلاكسي اس 20 الترا

· ذاكرة داخلية: 128 جيجا.

· نظام التشغيل: اندرويد 10 مع واجهة One UI 2

· البطارية: سعة 5000 أمبير

· رامات: 12 جيجا.

· معالج: 5 ثماني النواة

· الكاميرا: رباعية

· الكاميرا الاولي دقتها 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.8, 26mm واسعة

· الكاميرا الثانية 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/3.5, 102mm تقريب حتى 10x

· الكاميرا الثالثة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2, 13mm واسعة جدا

· الكاميرا الرابعة TOF 3D مع فتحة عدسة f/1.0 مستشعر عمق

· بالنسبة للكاميرا الامامية: دقة 40 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.2, 26mm زاوية واسعة مع تصوير الفيديو بدقة 2160 مع 30 او 60 اطار او 1080 مع 30 اطار

سامسونج جلاكسي اس 20 بلس

· ذاكرة داخلية: 128 جيجا

· نظام التشغيل: اندرويد 10 و واجهة One UI 2

· البطارية: 4500 مللي أمبير

· رامات: 8 جيجا

· معالج: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) – USA ثماني النواة

· بالنسبة للكاميرا: رباعية

· الكاميرا الاولي دقة 10 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.8, 26mm زاوية واسعة

· الكاميرا الثانية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.0 تقريب حتى 3X

· الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2, 13mm واسعة جدا

· الكاميرا الرابعة TOF بفتحة عدسة f/1.0 مستشعر عمق

· تصوير فيديو بدقة [email protected] أو [email protected]/60fps أو [email protected]/60/240fps مع تصوير فيديو سلوموشن بجودة 720 مع 960 إطار في الثانية

سامسونج جلاكسي اس 20

· ذاكرة داخلية: 128

· نظام التشغيل: أندرويد 10

· المعالج: Snapdragon 865 أوExynos 990

· البطارية: 4000 مللي أمبير

· الشاشة: 6.2 بوصة

· رامات: 8 جيجا رام

· معالج: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) – USA ثماني النواة

ساموسنج جلاكسي زد فليب

· الشاشة: 6.7 بوصة

· المعالج: Snapdragon 855 Plus

· البطارية: 3300 مللي أمبير

· الكاميرا: خلفية 12+12 م.ب وأمامية 10 م.ب

· الذاكرة/الرام: 256/8

· نظام التشغيل: أندرويد 10

سامسونج جلاكسي نوت 10 بلس

بالنسبة لهذا الهاتف فهو يحتوي على مجموعة كبيرة من المميزات بالإضافة إلى دقة الكاميرا العالية بالمقارنة مع الهواتف الأخرى التي تحدثنا عنها في السطور السابقة.

· الحجم: 162.3x77.2x7.9 مليمتر.

· البطارية: 4300 مللي أمبير.

· المساحة6.8 بوصه، النسبة الى سطح الهاتف: 92.1%

· كاميرا رئيسية 12 ميجابيكسل بحجم مستشعر 1/2.55 بوصة بفتحة عدسة متغيرة F/1.5-2.4، تدعم التثبيت البصري (OIS)

كاميرا تقريب 12 ميجابيكسل بحجم مستشعر 1/3.6 بوصة بفتحة عدسة F/2.1، تدعم التقريب البصري حتى مرتين وتدعم التثبيت البصري (OIS)

كاميرا واسعة 16 ميجابيكسل بحجم مستشعر 1/3.1 بوصة بفتحة عدسة F/2.2

كاميرا TOF بدقة 0.3 ميجابيكسل للتصوير ثلاثي الأبعاد الـ 3D فلاش ليد