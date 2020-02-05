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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تأثير المضادات الفيروسية» أول رسالة ماجستير بطب حلوان

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:25 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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ناقشت كلية الطب بجامعة حلوان أول رسالة ماجستير بالكلية بعنوان "تأثير المضادات الفيروسية المباشرة على المظاهر الجلدية للالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن (ج) والمقدمة من الباحث الدكتور أسامة محمد أسامة حجازي.

تأتي أهمية هذه الرسالة من كون التهاب الكبد الفيروسي المزمن (ج) مرض عالمي يعاني منه حوالي 130: 150 مليون شخص، وتعتبر المضادات الفيروسية المباشرة تستخدم على نطاق واسع في مصر في الوقت الحاضر، في الوقت الذي ترتبط فيه عدوى التهاب الكبد الفيروسي (ج) مع العديد من المظاهر الجلدية، حيث إن 17% من مرضى التهاب الكبد الفيروسي يظهرون مظهرًا جنديًا واحدًا على الأقل، وقد شملت الدراسة 30 مريضًا مصابًا بالالتهاب ممن عانوا مظاهر جلدية مصاحبة مثل الصدفية والحكة الكبدية، والحزاز المسطح.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن علاج التهاب الكبد الفيروسي المزمن (ج) بالمضادات الفيروسية المباشرة علاج فعال في جميع المرضى الذين يعانون من الحكة والصدفية، وكذلك معظم المرضى الذين يعانون من الحزاز المسطح، وهو ما يؤكد وجود ارتباط بين وجود عدوى التهاب الكبد الفيروسي المزمن (ج) والمظاهر الجلدية المصاحبة للفيروس.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور ممدوح محمود مهدي عميد كلية الطب مناقشًا والأستاذ الدكتور محمد محمود القصاص أستاذ مساعد الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان مشرفًا والدكتورة إيمان محمد صلاح مدرس الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بكلية الطب جامعة حلوان مشرفًا، والأستاذ الدكتور مروة صلاح الدين زكي أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة كلية الطب جامعة عين شمس مناقشًا.

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