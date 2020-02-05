السعودية تخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في مارس

قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية اليوم الأربعاء، إن المملكة خفضت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في مارس بمقدار 80 سنتا للبرميل، لتحدده عند علاوة قدرها 2.90 دولار فوق متوسط عمان- دبي.كان من المتوقع بحسب مسح لرويترز أن يخفض أكبر مصدر للنفط في العالم الأسعار لأغلب الخامات التي يبيعها لآسيا في مارس، مقتديًا بتراجع خام دبي القياسي للشرق الأوسط وهبوط هوامش أرباح شركات التكرير من نواتج التقطير الخفيفة والمتوسطة.وقالت مصادر بالصناعة لرويترز إن مخصصات الخام السعودي لمارس انخفضت أيضًا في ظل مخاوف من أن انتشار فيروس تاجي جديد سيؤثر على طلب الصين على النفط.تقود السعودية، أكبر منتجي أوبك، محادثات مع باقي أعضاء المنظمة وروسيا بشأن مزيد من الخفض في إنتاج النفط وتمديد اتفاق الخفض الحالي في ضوء التباطؤ المتوقع في نمو الطلب بسبب الفيروس.ورفعت أرامكو سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا ليصبح بخصم 2.25 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتيننتال، وبارتفاع 1.80 دولار للبرميل عن الشهر السابق.وحددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند علاوة 3.25 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بانخفاض 30 سنتا مقارنة مع فبراير.