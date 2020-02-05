رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في مارس

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:18 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية اليوم الأربعاء، إن المملكة خفضت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في مارس بمقدار 80 سنتا للبرميل، لتحدده عند علاوة قدرها 2.90 دولار فوق متوسط عمان- دبي.

كان من المتوقع بحسب مسح لرويترز أن يخفض أكبر مصدر للنفط في العالم الأسعار لأغلب الخامات التي يبيعها لآسيا في مارس، مقتديًا بتراجع خام دبي القياسي للشرق الأوسط وهبوط هوامش أرباح شركات التكرير من نواتج التقطير الخفيفة والمتوسطة.

وقالت مصادر بالصناعة لرويترز إن مخصصات الخام السعودي لمارس انخفضت أيضًا في ظل مخاوف من أن انتشار فيروس تاجي جديد سيؤثر على طلب الصين على النفط.

تقود السعودية، أكبر منتجي أوبك، محادثات مع باقي أعضاء المنظمة وروسيا بشأن مزيد من الخفض في إنتاج النفط وتمديد اتفاق الخفض الحالي في ضوء التباطؤ المتوقع في نمو الطلب بسبب الفيروس.

ورفعت أرامكو سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا ليصبح بخصم 2.25 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتيننتال، وبارتفاع 1.80 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وحددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند علاوة 3.25 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بانخفاض 30 سنتا مقارنة مع فبراير.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

منذ حوالي 18 ساعة

«فتنة داخل الإرهابية».. أسر سجناء الإخوان يطالبون بالتصالح مع الدولة

منذ حوالي 18 ساعة

سمم زوجته وقتل أطفاله وانتحر.. كواليس مذبحة عزبة على خضر بالبحيرة

منذ حوالي 18 ساعة

انتصار السيسي: نادية لطفي خالدة في ذاكرة الجماهير

الصور

image description

من مترو الشهداء.. إطلاق «بالطو أبيض» لمواجهة ختان الإناث (صور)

image description

صور جنازة نادية لطفي

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

حسم مفاوضات سد النهضة في واشنطن 12 فبراير

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف حماية 45 مليون طفل

«تصلب الشرايين» يهدد النساء خلال مرحلة اليأس.. لسببين

بعد «كورونا».. ما هو التهاب السحايا؟

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

منوعات

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

أكثر من 86 ألف كتاب.. مبيعات غير مسبوقة لقصور الثقافة فى ختام معرض القاهرة

قصور الثقافة تناقش «الكتابة بين قضايا الوعي»

رئيس نادي القصة: نتعرض للطرد من المبنى

رحاب مطاوع تحيي تراث أم كلثوم بالمانسترلي.. غدًا