قبل «شاكوش».. أشهر الألحان المسروقة لكبار المطربين

" كريج ديفيد وعمرو دياب"

" كارلوس سانتانا ودافيد كروفر"

"المطربة فيروز"

" راغب علامة وداي يانكي"

"الكينج والشحرورة"

" راشد الماجد وحسين الجسمي ومطرب إيراني"

اعتذر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والفنان الشعبي عمر كمال، للملحن محمد مدين، والفنان محمد حماقي، عن سرقتهما لحن "حاجة مستخبية" في أغنيتهما الأخيرة "بنت الجيران".لم يكن «شاكوش» آخر من اتهم بسرقة لحن، " الدستور" ترصد تاريخ مشاجرات المطربين على الألحانالمسروقة:أغنية "يا حبيبي لا" تلحين عمرو مصطفى، توزيع طارق مدكور، مسروقة من أغنية "اليوم السابع" للمطرب كريج ديفيد، فقد غنى عمرو دياب كثير من الألحان المسروقة منها "بيلوموني" الذي نسبه إلى نفسه والمأخوذ من الفريق الإسباني جيبسي كينغ، أغنية "تملي معاك" التي لحنها شريف تاج مأخوذة من أغنية "متى احلم بالليل" لمارك انطونيو.أغنية "قلبي اختارك" لحن شريف تاج مأخوذة من لحن "سوسموز" لكارلوس سانتانا، أغنيته "صدقني خلاص" لحن عمرو مصطفى مأخوذة من لحن "حبي للحياة" للمطرب دافيد كروفر.أغنية "أنت ما قولتش ليه" التي نسب لحنها الهضبة لنفسه مأخوذة من لحن أغنية فيروز "سألوني الناس" للرحباني، وأغنيته "بعترف قدام عنيك" أيضا مسروقة من أغنية "ماي بيبي نيو" للمطرب مارك انطونيو، وكذلك أغنيته "علم قلبي الغرام"مسروقة من لحن أجنبي، وأخيرا أغنية "يتعلموا" للهضبة، مسروق لحنها من أغنية إسبانية، وهى لأحد المطربين الإسبان، الذي اقتبس لحن أغنية " الهضبة " في إحدى أغانيه.المطرب اللبناني راغب علامة في أغنيته " يرخص الغالي " لحن احمد فرحات وتوزيع مدحت خميس فهي مسروقة من أغنية " دورا دورا " التركية.عندما طرح الكينج محمد منير، أغنيته " فات كتير"، اتهمه عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسرقة لحنها من نسخة طبق الأصل للحن أغنية قديمة لصباح بعنوان "عالبساطة البساطة ".قدم راشد الماجد وحسين الجسمي أغنية " غرق الغرقان أكثر" التى حققت رواجًا كبيرًا، وقيل إنها من تلحين وليد الشامي، وهي مأخوذة من لحن إيراني لمطرب يدعى شاهرخ غلام.