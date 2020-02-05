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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزراء» يستعرض استعدادات وزارة الصحة لمواجهة كورونا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:04 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
محمد إبراهيم
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استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعدادات الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وفى مستهل العرض أكدت وزيرة الصحة أنه حتى الآن لا يوجد تسجيل لأى حالات مشتبه فيها أو مؤكدة داخل مصر مصابة بفيروس الكورونا المستجد "2019-nCoV"، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول (جوية بحرية برية)، و تتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة، كما أن الوزارة تقوم بمراقبة الوضع الوبائي العالمي على مدار الساعة، كما أشارت الوزيرة إلى الموقف الوبائي العالمي من فيروس الكورونا المستجد حتى اليوم 5 فبراير الجاري.

وأوضحت الوزيرة خلال العرض أن الخطة التنفيذية لاستقبال المصريين الراغبين في العودة من الصين، ارتكزت على عدة محاور منها، اختيار المكان الأنسب كمقر إقامة الوافدين ومستشفي الإحالة، والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات وشركاء إدارة الأزمة، تنفيذًا لتوجيهات  القيادة السياسية بسرعة عودة المصريين الراغبين فى العودة من ولاية ووهان الصينية إلى أرض الوطن.

وأضافت وزيرة الصحة أن محاور الخطة التنفيذية لاستقبال المصريين الراغبين في العودة من الصين، تضمنت أيضًا تهيئة مقر الاقامة (الحجر الصحي) ومستشفى الإحالة، حيث تم تحديد فندق بمطروح كمقر للإقامة، حيث تم تقسيم الفندق إلى 3 ابراج، 2 منها تم تخصيصها لإقامة المصريين الوافدين من الصين، والآخر تم تخصيصه لفريق الإخلاء الجوي المصاحب للعائدين والمتعاملين مع الوافدين منذ وصولهم حتى تسكينهم بمقر الإقامة (الحجر الصحي)، وتمت إقامة مجمع عيادات طبية (باطنة  أمراض صدرية أطفال) بكل برج من الأبراج الثلاثة، هذا إلى جانب صيدلية لتقليل حركة الوافدين، وفقًا لمعايير مكافحة العدوى، كما تم تزويد المجمع الطبي بعيادة نساء لرعاية السيدات الحوامل، وإنشاء معمل تحاليل مركزي، وإتاحة 3 مخازن فرعية للمستلزمات الطبية والمهمات اللوجستية، بالإضافة إلى مخزن رئيسي، والدفع بعدد 4 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم وعدد 25 سيارة إسعاف برعاية مركزة، فضلًا عن توفير خدمات النظافة من خلال الشركات المتخصصة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تحديد مستشفى النجيلة المركزى، لتكون مستشفى الإحالة، وتحويلها إلى  مستشفى فائقة الرعاية، تتضمن 56 سرير عناية فائقة مجهزة بأحدث الأجهزة، و3 حضانات بأجهزة تنفس صناعي، إلى جانب 6 عيادات خارجية، وعدد 2 غرفة عمليات، وغرفة عمليات نساء وتوليد، بالإضافة إلى معمل فيروسات متقدم، وفرق عمل طبية وإدارية (110 أفراد) مدربة على عمليات الإحالة والبروتوكولات العلاجية والوقائية.

ونوهت الوزيرة إلى محور الإخلاء الجوي والإدارة الميدانية لمقر الإقامة ومستشفى الإحالة، مشيرة إلى أن الطائرة وصلت إلى مطار العلمين مساء يوم 3 فبراير الجاري، وعلى متنها 302 راكب (291 + 11 طفلًا أقل من سنتين)، وتم اتباع كل الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى ابتداءً من إنزال الركاب على سلم الطائرة، وذلك من خلال الفرق المجهزة من وزارة الصحة والسكان بعدد 25 فردًا مخصصًا لقياس درجات الحرارة وإمداد الركاب بالماسكات والمواد المطهرة ، مع تطهير المتعلقات والحقائب.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تمت رقمنة بيانات الوافدين المصريين من الصين للمتابعة اللحظية لحالتهم الصحية، كما أن الوزارة قامت بتوفير أماكن لتقديم الخدمة الطبية البديلة عن مستشفى النجيلة المركزى من خلال الدفع بعدد 26 عيادة متنقلة بمناطق (النجيلة برانىالسلوم).

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