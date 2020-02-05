الصحة: فحص 315 ألف طفل بمبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع

وأوضحت مدير الرعاية الأساسية بمنطقة النزهة، أنه يتم إحالة الحالات الإيجابية إلى مستشفى الدمرداش ومركز السمع والكلام، حيث يتم التشخيص بتقنية أعلى وتوفير السماعات وعمليات زرع القوقعة للحالات التى تتطلب ذلك.

كشفت الدكتورة أميمة فاروق، مدير الرعاية الأساسية بمنطقة النزهة، عن فحص أكثر من 315 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وعلاج السمع من عمر يوم وحتى 28 يومًا، مشيرة إلى أنه تمت إحالة ما يقرب من 29 ألف طفل للتقييم المبدئي بالمراكز العلاجية المتخصصة لوضع البروتوكولات التشخيصية والعلاجية لهم بالمجان.أضافت أميمة فاروق، خلال تصريحاتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه تم فحص 2000 حالة على مستوى منطقة النزهة، مؤكدة أن كل الحالات سجلت سلبى، بالإضافة إلى حالات إيجابية يتم عمل إعادة فحصها مرة ثانية بعد أسبوعين.