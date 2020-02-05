فى أول تعليق.. ماذا قالت بيلوسي عن واقعة تمزيق خطاب ترامب؟

علقت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على موقف تمزيق خطاب الرئيس ترامب، قائلة: "لأنه كان الشيء الهذب لفعله، بالمقارنة مع بدائل أخرى إن هذا التصرف كان مهذبًا بالنظر إلى البديل".وكان قد حدث موقف سبق تمزيق الخطاب، وهو رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصافحة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وظهرت بيلوسي في مقطع فيديو وهي تقف خلف ترامب وتمزق أوراقًا في ختام ذلك الخطاب.ويأتي خطاب ترامب قبل 9 أشهر من الانتخابات الرئاسيّة، وشدد فيه على أنه وفى بوعوده التي كان قطعها، لكنه لم يتطرق إلى محاكمته، التي تعقد الأربعاء أمام مجلس الشيوخ.