طارق شوقي: تصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي تمت بعدالة مطلقة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تمت تنقية النتيجة من الطلاب الذين حاولوا الغش فى الامتحانات الإلكترونية للصف الثانى الثانوى، وتم تصحيح ملايين الامتحانات بشكل إلكترونى فى 5 أيام.ووجه الوزير نصيحة للطلاب قائلًا: "سنوات النقل فى الـ50 عامًا الماضية كانت على مستوى الإدارات ومحدش كان بيتكلم عن تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه حاليًا يوجد 600 ألف بطل تعلموا من خلال المهارة ولو دخلوا امتحان أجنبى هيتفوقوا فيه".وشدد على أن هناك عدالة مطلقة فى الامتحانات والتصحيح ووصف مهارة الطلاب، ونحاول نمنح الطلاب صورة أمينة لمستواهم، من خلال المقارنة بكل الدفعة وليس زملائه فى الفصل، قائلًا: "مش عايزين أب وأم يقول لابنه أنت سقطت لانه محدش سقط، بل مستوى أقل ويحب على الطلاب أن ينسوا الثانوية العامة حاليا".وتابع: "الدرس بيضيع وقتك وفلوسك ولو عايز تروح براحتك ده قرارك، 70% من دفعة الصف الثانى الثانوى مبسوطين، و10% فقط عاملين دوشة، لأنه ضعيف فى المادة ويجب ألا يلقى باللوم على الوزارة ويدعى أنها بتعمل فنكوش، لافتا إلى أن الوزارة مسكت 580 الف كارت علشان تطلع النتيجة بشكل دقيق.وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تمت إتاحة التظلم على النتيجة إلكترونيًا من خلال زرار موجود فى النتيحة، موضحًا أن نسبة استيعاب الطلاب كبيرة وفوق توقع الأهالى كشفت عنه الامتحانات الإلكترونية، لافتا إلى أن 42 مليون مرة من الطلاب دخلوا على بنك المعرفة للمذاكرة والاطلاع وهناك طلبة شاطرين ولا يوجد قلق من التصحيح.