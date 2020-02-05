رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طارق شوقي: تصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي تمت بعدالة مطلقة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:53 م
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى
ريم محمود
طباعة
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تمت تنقية النتيجة من الطلاب الذين حاولوا الغش فى الامتحانات الإلكترونية للصف الثانى الثانوى، وتم تصحيح ملايين الامتحانات بشكل إلكترونى فى 5 أيام.

ووجه الوزير نصيحة للطلاب قائلًا: "سنوات النقل فى الـ50 عامًا الماضية كانت على مستوى الإدارات ومحدش كان بيتكلم عن تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه حاليًا يوجد 600 ألف بطل تعلموا من خلال المهارة ولو دخلوا امتحان أجنبى هيتفوقوا فيه".

وشدد على أن هناك عدالة مطلقة فى الامتحانات والتصحيح ووصف مهارة الطلاب، ونحاول نمنح الطلاب صورة أمينة لمستواهم، من خلال المقارنة بكل الدفعة وليس زملائه فى الفصل، قائلًا: "مش عايزين أب وأم يقول لابنه أنت سقطت لانه محدش سقط، بل مستوى أقل ويحب على الطلاب أن ينسوا الثانوية العامة حاليا".

وتابع: "الدرس بيضيع وقتك وفلوسك ولو عايز تروح براحتك ده قرارك، 70% من دفعة الصف الثانى الثانوى مبسوطين، و10% فقط عاملين دوشة، لأنه ضعيف فى المادة ويجب ألا يلقى باللوم على الوزارة ويدعى أنها بتعمل فنكوش، لافتا إلى أن الوزارة مسكت 580 الف كارت علشان تطلع النتيجة بشكل دقيق.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تمت إتاحة التظلم على النتيجة إلكترونيًا من خلال زرار موجود فى النتيحة، موضحًا أن نسبة استيعاب الطلاب كبيرة وفوق توقع الأهالى كشفت عنه الامتحانات الإلكترونية، لافتا إلى أن 42 مليون مرة من الطلاب دخلوا على بنك المعرفة للمذاكرة والاطلاع وهناك طلبة شاطرين ولا يوجد قلق من التصحيح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

منذ حوالي 21 ساعة

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

منذ حوالي 18 ساعة

انتصار السيسي: نادية لطفي خالدة في ذاكرة الجماهير

منذ حوالي 18 ساعة

سمم زوجته وقتل أطفاله وانتحر.. كواليس مذبحة عزبة على خضر بالبحيرة

الصور

image description

من مترو الشهداء.. إطلاق «بالطو أبيض» لمواجهة ختان الإناث (صور)

image description

صور جنازة نادية لطفي

image description

ندوة «تريزيجيه» في معرض القاهرة للكتاب

image description

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من السوبر الإفريقى

image description

«المصرية للدراسات السياسية» تنظم مؤتمرًا لعرض إنجازات الرئيس

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثاني الثانوي بعد التعديلات

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

حسم مفاوضات سد النهضة في واشنطن 12 فبراير

إنفوجراف

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

image description

وداعًا نادية لطفى جميلة جميلات السينما المصرية "إنفوجراف"

image description

«رحلت لويزا».. محطات في حياة نادية لطفي (فيديوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

أيام زمان

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

الصحة

حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف حماية 45 مليون طفل

«تصلب الشرايين» يهدد النساء خلال مرحلة اليأس.. لسببين

بعد «كورونا».. ما هو التهاب السحايا؟

5 أخطاء شائعة وراء عدم خسارة الوزن

منوعات

رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات المستهلكين 2020 في بطاقات التموين وتسجيل رقم التليفون

دراسة: تحدث الأباء بنبرة هزلية مع الأطفال يساعدهم على تعلم المهارات اللغوية

عادات غذائية تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية

احذر.. أكل الدجاج مرتين في الأسبوع يسبب الوفاة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء فى ظلام عنتيبى
القس. رفعت فكرى
جريمة بربرية
د.مينا بديع عبدالملك
الأبوة الحقيقية
منى رجب
«ندى».. زهرة مصرية قتلها الجهل والتطرف
المزيد

الثقافة

أكثر من 86 ألف كتاب.. مبيعات غير مسبوقة لقصور الثقافة فى ختام معرض القاهرة

قصور الثقافة تناقش «الكتابة بين قضايا الوعي»

رئيس نادي القصة: نتعرض للطرد من المبنى

رحاب مطاوع تحيي تراث أم كلثوم بالمانسترلي.. غدًا