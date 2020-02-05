ندوة للتوعية بـ«كورونا» في أسوان

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان، ندوة تثقيفية؛ للتوعية بكيفية مواجهة فيروس كورونا، وذلك بناءً على توجيهات المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب بنشر الوعي لمواجهة الفيروسات المختلفة.حضر الندوة، النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بأسوان، وسمير كامل أمين التنظيم، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة وأمين المهنيين بأسوان، فضلًا عن قيادات أمانات المرأة والإعلام والمهنيين.وقال النائب حسن سيد خليل، إنه سيتم تنظيم سلسلة من الندوات في مختلف المراكز والمدن للتوعية بمرض كورونا خلال الفترة القادمة، بهدف توجيه رسالة في كل بيت بأسوان للوقاية من هذا المرض الذي انتشر مؤخرًا في الصين وبعض الدول الأخرى باعتباره مرض فيروسي سريع الانتشار.وأضاف الدكتور إيهاب حنفي، أن فيروس كورونا هو مرض قديم وموجود في العالم منذ عام 1918 ولكنه يطور نفسه سنويًا، لذلك لا يوجد له علاج نهائي حتي الآن، موضحًا أنه يعتبر من الفيروسات الضعيفة، ولكنه في الوقت نفسه سريع الانتشار، ومن الفيروسات الشائعة بين الحيوانات، ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان، وأعراضه تشبه أعرض الإنفلونزا العادية.وأشار حنفي إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا عن طريق اتباع الإرشادات التي تعلنها وزارة الصحة والاهتمام بالعادات الصحية السليمة.