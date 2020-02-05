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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أكثر من 86 ألف كتاب.. مبيعات غير مسبوقة لقصور الثقافة فى ختام معرض القاهرة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:48 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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بمشاركة مميزة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ51 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وحققت الهيئة أرقامًا غير مسبوقة في العروض الفنية، والأنشطة المقدمة إلى تلجمهور من الكبار والأطفال، وبيع إصداراتها، حيث بلغت مبيعاتها 86440 كتابًا بإجمالى إيرادات 671305 جنيهات، حصيلة بيع إصداراتها المركزية وإصدارات النشر الإقليمي، وبنسبة تجاوزت المستهدف بحوالى 31%.

وكسرت الهيئة بهذه الأرقام مبيعات العام الماضي في دورة اليوبيل الذهبي للمعرض التي باعت خلالها أكثر من 79 ألف كتاب بإيرادات تجاوزت نصف مليون جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة النشر التي وضعتها الهيئة هذا العام لاستهداف قطاعات عريضة من الجماهير من مختلف الفئات العمرية عبر نشر الكتب التي يهتمون بها ويحرصون على اقتنائها والتي تتناول عددًا من قضاياهم وأفكارهم وميولهم، حيث طرحت الهيئة عددًا من العناوين الجديدة ضمن سلاسل النشر المختلفة، بأسعار تبدأ من جنيه واحد وتصل إلى عشرين جنيهًا، وقد تلاحظت فى مبيعات هذا العام زيادة الإقبال على شراء كتب النشر الإقليمي، حيث تم بيع عدد كبير من إبداعات الكُتاب والأدباء بالأقاليم والتي نفدت من جناح الهيئة بالمعرض.

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