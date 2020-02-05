استشارى: «كورونا» لا يصنف ضمن أمراض الإنفلونزا

قال الدكتور نبيل الدبركي، استشاري الصدر والحساسية ومؤسس المعهد القومي للصدر والحساسية، إن الفيروسات عبارة عن عائلات كبيرة، مشيرًا إلى أن كل عائلة من الممكن أن تنقسم إلى أفرع، وأن تلك الأفرع لها مسميات مختلفة.وأضاف الدبركي خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن فيروس كورونا لا يصنف ضمن أمراض الإنفلونزا، موضحًا أنه توجد منها فيروسات بسيطة للغاية، مثل نزلات البرد التي يعانى منها الناس، لافتًا إلى أن المشكلة في فيروس كورونا هى وجودها في الحيوانات بشكل مختلف.وأكد استشارى الصدر والحساسية ومؤسس المعهد القومى للصدر والحساسية، أن الفيروس يستطيع أن يغير الجين الخاص به وينتقل من الحيوان إلى الإنسان، حيث إن الجهاز المناعي الخاص بالإنسان من أجل أن يتغلب على أى ميكروب لا بد من أن تكون لديه سابقة معرفة به، منوهًا بأن الفيروس يمثل جسمًا غريبًا لمناعة الإنسان.