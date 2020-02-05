تسجيل صوتى.. تفاصيل جديدة حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أظهر تسجيل صوتي لقائد إحدى الطائرات المحلقة أثناء استهداف الطائرة الأوكرانية فجر الثامن من يناير الماضي، يتحدث عن رؤيته ضوء صاروخ، حسب وکالة "يونيان" الإخبارية الأوکرانية.ونشرت الوکالة تفاصيل جديدة، حول ما وصفته بأنه مقطع صوتي لمحادثة بين طيار إحدى الطائرات المحلّقة بالسماء وبرج المراقبة في مطار طهران.وقال الطيار، خلال المحادثة، إنه يرى ضوء الصاروخ وإصابته الطائرة وحدوث انفجار كبير.كما نقلت وكالة "يونيان" عن مسئولين أوكرانيين قولهم إن المحادثة بين الطيار الإيراني وبرج المراقبة تثبت أن إيران عرفت سبب انفجار الطائرة منذ البداية.