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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: 3 ملايين و137 ألف أسرة مستفيدة من الدعم النقدي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء جمال
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أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي وصل إلى 3 ملايين و137 ألف و673 أسرة حتى يناير الماضي، موضحًا أن البرنامج يعمل منذ انطلاقه في 2015 على الوصول إلى الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا وفقًا لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف التقرير أن عدد مستفيدي "كرامة" ارتفع إلى 843.841 أسرة مقابل 778.880 خلال ديسمبر الماضي، وذلك بسبب تحويل عدد من الضمان الاجتماعي إلى كرامة، فى حين سجل الدعم النقدى "تكافل"
1.670.713 أسرة مقارنة بـ1.695.800 أسرة خلال ديسمبر الماضي، ووصل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 623.119 مقارنة 666.623 أسرة عن نفس الفترة من ديسمبر 2019.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج يعمل على عدد من الخطوات المستقبلية وعلى رأسها تمويل المشروعات ونقل الأصول الإنتاجية للأسر الشابة والأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.

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