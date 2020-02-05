وزير التعليم: أحدثنا طفرة مبهرة.. «كنا مكسوفين نعلن النتيجة من 6 أشهر»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ستتم إتاحة دروس للطلاب من الوزارة لمساعدتهم دون مساعدة المعلم.وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، بوزارة التربية والتعليم للحديث عن نتيجة الصف الثاني الثانوي: أنه "طفرة مبهرة جدًا حدثت في أداء الطلاب، ومستواهم ارتفع عن الـ6 أشهر الماضية"، متابعًا: "كنا مكسوفين نعرض النتيجة من 6 شهور".ويعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومعه الدكتور رضا حجازي، نائبه وعدد من قيادات الوزارة، المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لشرح نتيجه الصف الثاني الثانوي وكيفية فهم نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفاده منها.