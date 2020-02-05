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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا دانيال يشارك بالاحتفال بمرور سنة على وثيقة الأخوة الإنسانية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:42 م
الأنبا باخوم النائب
الأنبا باخوم النائب البطريركي
جرجس صفوت – مونيكا جرجس
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قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، شارك بالنيابة عن صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بالاحتفال بمناسبة مرور سنة على إمضاء وثيقة الأخوة الإنسانية، بأبوظبي، وبدأ الاحتفال اليوم بإلقاء كلمة افتتاحية من الأب يؤانس سكرتير قداسة البابا وعضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وأيضًا ألقى سيادة المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة الدولية العليا الأخوة الإنسانية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تناوب حضور كثير من الدول العربية المختلفة، حيث قدموا خبراتهم عن كيفية تفعيل هذه الوثيقة خلال السنة الماضية، منهم من يتعامل مع المهاجرين والشباب والمدارس.

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