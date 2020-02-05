«تعليم الغربية» يكرم عددًا من المعلمات لتفانيهن في العمل

كرم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددًا من المعلمات المتميزات، والذي قرر تكريمهن خلال متابعته بالإدارات التعليمية العشر.من أبرز المكرمات فوزية فاروق إسماعيل معلم لغة إنجليزية، بإدارة شرق طنطا، مدرسة بدر السنيطي، وذلك على مجهودها المبذول في عملها للربط بين السبورة والموبايل والتابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وجعل التعليم متعة بالنسبة للطالب والمعلم.كما كرم هند عوض عزام معلم لغة عربية، بإدارة شرق طنطا، مدرسة نفيا الابتدائية المشتركة، وذلك على مجهودها المبذول أثناء حصة الشرح، وتفانيها في العمل.وكرم داليا شفيق وجيه، معلم رياض أطفال، مدرسة عبدالله بن الزبير، بإدارة شرق طنطا التعليمية، لحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، والمركز الأول على مستوى المديرية في مسابقة المعلمة الفعالة.