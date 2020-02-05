شوقى: 70% من طلاب «تانية ثانوى» سعداء بالنتيجة.. و«10% عاملين دوشة»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 70% من طلاب الصف الثاني الثانوي سعداء بنتيجة الفصل الدراسي الأول.وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي منعقد الأن لتوضيح نتيجة الصف الثاتي الثانوي: "اللي عامل الدوشة الـ10% في أواخر كارت النتيجة"، مؤكدًا أنه "لا يوجد تظلم في الامتحانات الإلكترونية؛ لأنه لا يوجد تدخل بشري في التصحيح".يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، نائبه، وعدد من قيادات الوزارة، لشرح نتيجه الصف الثاني الثانوي وكيفية فهم نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفادة منها.