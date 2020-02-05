لماذا حظرت الحكومة استخدام الأكياس البلاستيك؟

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فعاليات مبادرة "حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في الزمالك"، ويقودها فريق المبادرة الشبابية "VeryNile"، وتهدف إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة، في إطار "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي تحت رعاية الرئيس السيسى.وترصد "الدستور" أضرار استخدام أكياس البلاستيك، وفقًا لدراسات أجرتها منظمة الصحة العالمية.1- غير قابلة للتحلل، مخلفاتها يتم التخلص منها عن طريق الحرق مما يسبب أضرارًا صحية خطيرة.2- تحتوي علي مواد كيميائية تتفاعل مع المواد العذائية المحفوظة مما يصيب بالتشوهات الخلقية.3- وعاء لتكاثر الجراثيم عند إلقائها علي الأرض مما يسبب تلوث البيئة.4- تزيد من فرص الإجهاض لأنها تحتوي علي مواد عضوية مثل كلوريد الفينيل.5- تحرر بعض المواد الضاره التي تسبب اضطرابات هرمونية، مثل الغدد الصماء نتيجة وضع الأطعمة الساخنة فيها.6-عند وضعها تحت أشعة الشمس تخرج غازات ضارة علي صحة الإنسان نتيجة احتوائها علي رصاص.7- سبب رئيسى في انسداد أنظمة الصرف الصحي بالبلدان النامية.8- تسبب نفوق الحيوانات، معظم الحيتان والسلاحف والبطاريق تبتلع هذه الأكياس ظنًا أنها طعام، فتقتل نحو 100 ألف مليون حيوان سنويًا.