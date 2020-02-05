حبس المتهمين بالسطو المسلح على محصلي شركة مياه القليوبية

أمرت نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حبس عاطل ونجار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة السطو المسلح على مسئول خزينة شركة المياه بالقناطر، ومشروف تحصيل خلال توجههما للبنك لإيداع مبالغ مالية.استولى المتهمان على 283 جنيهًا منهما، وفرا هاربين ونجحت أجهزة الأمن في تحديدهما وضبطهما بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث، واعترف المتهمان أنهما كانا على علم بتحركات الموظفين، واقرا أنهما تتبعا المجني عليهما للحصول على شنطة الأموال.كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغ من مسئول خزينة الشؤون التجارية بشركة مياه الشرب، والصرف الصحي بالقليوبية، بسرقة مبلغ مالي وقدرة 273.520 ألف جنيه.