وزير التعليم: نتيجة «الثاني الثانوي» بالدرجات الفعلية خلال ساعات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الصف الثاني الثانوي شبيهة بالامتحانات الأجنبية.وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي، بوزارة التربية والتعليم، للحديث عن نتيجة الثانوية العامة: أن "الامتياز في مادة البيولوجي غير اللغة العربية وغيرها، لأن التقديرات مختلفة بين المواد، نظرًا للتوازن بين الأسئلة الصعبة والسهلة".أوضح: أنه "بعد هذا المؤتمر ستتم إتاحة لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي بالدرجات الفعلية للطلاب"، مؤكدًا أنه لا يوجد سقوط بالصف الثاني الثانوي".أتى ذلك خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي نائبه، وعدد من قيادات الوزارة، لشرح نتيجة الصف الثاني الثانوي وكيفية فهم نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفادة منها.