تلبية 4.5% من عمليات إعادة توطين اللاجئين عالميًا خلال 2019

ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنه تم تلبية 4.5% فقط من عمليات إعادة توطين اللاجئين خلال 2019. وأوضحت المفوضية - في تقرير اليوم الأربعاء - أن 1.4 مليون لاجئ في حاجة ماسة إلى إعادة التوطين حول العالم، حيث تم إعادة 63 ألفًا و696 شخصًا فقط، منوهة بأن عدد اللاجئين الذين أُعيد توطينهم ارتفع بنسبة 14% مقابل عام 2018، حيث كان قد تم إعادة توطين 55 ألفًا و680 لاجئ.وأشارت إلى أن هناك فجوة بين احتياجات إعادة التوطين والأماكن التي توفرها الحكومات حول العالم، لافتة إلى أن أكبر عدد من المغادرين الذين تم إعادة توطينهم العام الماضي كان إلى الولايات المتحدة تليها كندا، والمملكة المتحدة، والسويد وألمانيا.ولفت إلى أن العدد الأكبر كان من سوريا والكونغو وميانمار، معربة عن قلقها إزاء ما أشارت إليه التوقعات الحالية من أن سيتم إعادة توطين عدد اقل من اللاجئين هذا العام، حيث كان الهدف هو قيام 31 دولة بإعادة توطين ما يصل إلى 70 ألف لاجئ.