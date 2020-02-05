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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عاطل يقتل والده لرفضه الإنفاق عليه فى القليوبية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح حسنى
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تجرد عاطل من مشاعر الرحمة والإنسانية وقتل والده بمدينة العبور بمحافظة القليوبية؛ لرفضه الإنفاق عليه فأجهز عليه وكتم أنفاسه حتى وافته المنية، وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من "ج. ك. ا"، 22 سنة، طالبة، أفادت باكتشافها وفاة والدها "ك ا "، البالغ من العمر 78 سنة، بالمعاش، داخل مسكنه أثناء قيامها بإيقاظه من النوم، وتلاحظ له وجود آثار خنق وسحجات حول الرقبة، وقررت قيام شقيقها المدعو "ز. ك. ا"، 20 سنة، حاصل على ثانوية عامة -دون عمل، بارتكاب الواقعة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين وجود جثة المتوفي مسجاة على ظهرها على سرير غرفة النوم خاصته، وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق وسحجات وخدوش بالرقبة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط نجل المتوفى المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات عائلية مستمرة بينهما لرفض المتوفى الإنفاق عليه وشقيقته، على إثرها أجهز عليه وكتم أنفاسه بيديه أثناء نومه حتى وافته المنية وإخبار شقيقته بذلك عقب اكتشافها وفاته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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