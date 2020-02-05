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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 2000 لتر سولار فى السوق السوداء بمطروح

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:31 م
ضبط سولار
ضبط سولار
ياسمين شعيب
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أسفرت حملة شنها مفتشو إدارتي الرقابة والتجارة الداخلية بتموين مطروح، اليوم الأربعاء، عن ضبط 7 مخالفات تموينية في أسواق ومحلات قرية "رأس الحكمة" بمركز مطروح.

وأوضح المهندس السيد أبواليزيد، وكيل التموين بالمحافظة، أنه تم ضبط مواد بترولية مدعمة تصل لـ2000 لتر سولار، تم تجميعها بغرض الاتجار بها في السوق السوداء واستعمالها في غير الغرض المخصصة له، ومخالفات أخرى مثل بيع سلع بأزيد من السعر المقرر ومن هذه السلع "سجائر، كروت شحن الهاتف المحمول" إضافة إلى مخالفات أخرى مثل عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.

وأشار "أبواليزيد" إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات من المواد البترولية المدعمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى قسم الشرطة المختص، لإرسالها إلى النيابة العامة للنظر والتصرف.
ضبط 2000 لتر سولار فى السوق السوداء بمطروح
ضبط 2000 لتر سولار فى السوق السوداء بمطروح
ضبط 2000 لتر سولار فى السوق السوداء بمطروح
ضبط 2000 لتر سولار فى السوق السوداء بمطروح
ضبط 2000 لتر سولار فى السوق السوداء بمطروح
ضبط 2000 لتر سولار فى السوق السوداء بمطروح
ضبط 2000 لتر سولار فى السوق السوداء بمطروح
ضبط 2000 لتر سولار فى السوق السوداء بمطروح

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