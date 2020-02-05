ضبط 2000 لتر سولار فى السوق السوداء بمطروح

أسفرت حملة شنها مفتشو إدارتي الرقابة والتجارة الداخلية بتموين مطروح، اليوم الأربعاء، عن ضبط 7 مخالفات تموينية في أسواق ومحلات قرية "رأس الحكمة" بمركز مطروح.وأوضح المهندس السيد أبواليزيد، وكيل التموين بالمحافظة، أنه تم ضبط مواد بترولية مدعمة تصل لـ2000 لتر سولار، تم تجميعها بغرض الاتجار بها في السوق السوداء واستعمالها في غير الغرض المخصصة له، ومخالفات أخرى مثل بيع سلع بأزيد من السعر المقرر ومن هذه السلع "سجائر، كروت شحن الهاتف المحمول" إضافة إلى مخالفات أخرى مثل عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.وأشار "أبواليزيد" إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات من المواد البترولية المدعمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى قسم الشرطة المختص، لإرسالها إلى النيابة العامة للنظر والتصرف.