«مش بالكلام».. الدبلوماسية المصرية تنجح فى حماية رعاياها

"المصريون في ووهان.. نجاة قبل طوفان الموت"

"المصريون في اليمن.. طوق نجاة"

يُتابع ما يحدث لأبنائه في الداخل والخارج، يسعى طوال الوقت لتذليل العقبات أمامهم، وانطلاقًا من مبدأ "مسافة السكة"، يحل أزماتهم في أقصر وقت، هذا هو ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتوليه الحُكم، الأمر الذي جعل المصريين في الخارج يشعرون بفخرٍ شديد لما فعلته الدولة من جهودٍ عظيمة لحل مشاكلهم في وقتٍ قياسق .في 30 يناير من العام الجاري، تفشى فيروس الكورونا في عدة مقاطعات صينية، ما سبّب قلقًا للمصريين في مدينة ووهان التي تفشى بها الفيروس القاتل، فسرعان ما وجّه الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" الصينية، حفاظًا على سلامتهم وعدم إصابتهم بالعدوى.وفور وصول المصريين العائدين من ووهان إلى أرض الوطن، أكدوا أن الجهود التي بُذلت من السفارة المصرية بالصين "عظيمة"، مشيدين بالدور الذي قامت به مصر تجاه أبنائها دون أن تُحملهم من النفقات المادية شيئًا، واصفين دور مصر بـ"البطولي"، وفور وصولهم تم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، للتأكد من خلوهم من الفيروس القاتل، الأمر الذي لاقى ترحيبًا شديدًا بحفاظ مصر على أبنائها.ابتعدت عن المياه الإقليمية المصرية "مركبان مصريان"، واقتربا من اليمن، وتعطلت أحدهما فتمكنت ميليشيات الحوثي من احتجاز 32 مصريًا كانوا على متن المركبين، إلا أن جهود الدولة نجحت في إعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، وفور وصولهم؛ أكدت الوزيرة نبيلة مكرم، أن الأمر لم يكن سهلًا والمفاوضات استغرقت 14 يومًا، حيث تم التنسيق مع السعودية واليمن لعودتهم بسلام، وهو ما نجحت الدولة في تنفيذه.وفور عودة المصريين المحتجزين في اليمن، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في دولة اليمن، مضيفًا أن تلك الجهود أسفرت على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج.وتقدم الرئيس السيسي بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين، مضيفًا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".