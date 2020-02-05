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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:31 م
مسكنهم بالبحيرة
مسكنهم بالبحيرة
البحيرة: معوض هويدى
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انتهى فريق من نيابة الرحمانية الجزئية، التابعة لنيابات وسط دمنهور برئاسة المستشار حسن أبو عيطة، رئيس النيابة، من معاينة منزل الأسرة التى عثر عليها الأهالي مقتولة داخل المنزل فى عزبة «علي خضر».

وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة، والجثامين، وكلفت النيابة العامة المباحث بالتحرى عن الواقعة وأسبابها.

وكشفت المعاينة الأولية للمستشار عادل الشرنوبى، مدير نيابة الرحمانية، العثور على الأب مشنوقًا وجثته مدلاة من حبل مثبت بسقف المنزل، بينما تم العثور على جثامين الأم وبناتهما الثلاث مقتولين داخل حجرة النوم.

انتقلت «الدستور» لمكان الواقعة، وقال أحد الأهالى رفض ذكر اسمه: "مسعود كان راجل غلبان وفى حاله، وكان بيشتغل فى المحارة، وعرفنا بعد صلاة العشاء مباشرة، الناس كلها طلعت على البيت".

وأضاف آخر: "والدته زعقت تعالوا شوفى عيالى مالهم، والناس كلها طلعت من الجامع على البيت، كان طيب وفى حاله ومش بيغلط فى حد".

وتابع: "هم عايشين معانا من 10 سنين، وهم من جمجمون بكفر الشيخ، والزوجة من قرية كفر سعد جنبنا، وطلعنا من صلاة العشا على البيت لقينا الراجل مشنوق والعيال ميتين، واللى حصل كان مفاجأة لينا كلنا وكان غريب على المنطقة".

وقررت نيابة الرحمانية، تحت إشراف المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، إحالة جثث ضحايا عزبة «علي خضر»؛ للطب الشرعي بمستشفى دمنهور التعليمي؛ لتشريح الجثث وبيان سبب الوفاة.

وكشفت مناظرة الجثث الأولية للنيابة عن انتحار الأب عقب شنقه لأطفاله الثلاثة ووضع سم لزوجته.

وعثر الأهالي على جثث نقاش «مسعود.ع»، 40 سنة، وأبنائه الثلاثة «نورًا»، 8 سنوات، «ندا»، 5 سنوات، «أمل»، سنة ونصف وزوجته «عواطف.ع»، 30 سنة، مشنوقين جميعًا، في ظروف غامضة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من الرائد حامد الاسلم رئيس مباحث مركز شرطة الرحمانية، يفيد ببلاغ الأهالي بعزبة على خضر والشهيرة بعزبة "بطة"، بالعثور على 5 أفراد مشنوقين في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائي لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول منزل الضحايا.

وانتقل فريق من النيابة العامة بمركز الرحمانية لمكان البلاغ، وجار معاينة جثث الضحايًا، تمهيدًا لنقلهم لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام.

وكلف اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث، وملابساته.
«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة
«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة
«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة
«الدستور» تحقق في العثور على أسرة مشنوقة داخل مسكنهم بالبحيرة

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