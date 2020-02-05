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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نوال الزغبى تفاجئ متابعيها بإطلالة رياضية (صور)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:00 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة رياضية جذابة، مرتدية "توب" باللون الأسود، وبنطلون باللون الكحلي، واعتمدت شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياجًا بسيطًا أبرز جمالها.

وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة، قائلة: "حان الوقت للتركيز على ما يهم"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، شاركت مؤخرًا الفنان اللبناني، وائل كفوري، غناء "إنت اللي بحبه أنا"، خلال الحفل الذي قدمه مؤخرًا بالمكسيك في الأيام الماضية، كما أنها تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية تحمل طابعًا رومانسيًا، وهي من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع جيمي حداد، وإنتاج شركة روتانا للمرئيات والصوتيات، ومن المُقرر طرحها خلال شهر فبراير الجاري.
نوال الزغبى تفاجئ متابعيها بإطلالة رياضية (صور)
نوال الزغبى تفاجئ متابعيها بإطلالة رياضية (صور)

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