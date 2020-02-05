نوال الزغبى تفاجئ متابعيها بإطلالة رياضية (صور)

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت نوال الزغبي بإطلالة رياضية جذابة، مرتدية "توب" باللون الأسود، وبنطلون باللون الكحلي، واعتمدت شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياجًا بسيطًا أبرز جمالها.وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة، قائلة: "حان الوقت للتركيز على ما يهم"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، شاركت مؤخرًا الفنان اللبناني، وائل كفوري، غناء "إنت اللي بحبه أنا"، خلال الحفل الذي قدمه مؤخرًا بالمكسيك في الأيام الماضية، كما أنها تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية تحمل طابعًا رومانسيًا، وهي من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع جيمي حداد، وإنتاج شركة روتانا للمرئيات والصوتيات، ومن المُقرر طرحها خلال شهر فبراير الجاري.