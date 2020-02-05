القس بولس حليم: الملاك سوريال يشفع في الخطاة

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من خدمة"سنكسار الكنيسة".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك"، عن الملاك سوريال.و قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة احتفلت بعشية تذكار رئيس الملائكة سوريال.وأضاف: "الكنيسة تحتفل بتذكار الملاك الجليل سوريئيل، هذا الذي كان مع عزرا النبي الصديق، وعرفه الأسرار الخفية، وهو أيضًا الشفيع في الخطاة".وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم نينوى المعروف بصوم يونان، وذلك في العاشر من فبراير الجاري، والذي يستغرق ثلاثة أيام مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية.