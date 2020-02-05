«الري» تبحث التعاون مع شركات ألمانية في مجال المياه

عقدت المهندسة هالة رمضان، رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل الأجنبي نيابة عن رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، اجتماعًا اليوم، مع ممثلي الشركات الألمانية المتخصصة في مجال المياه والصرف الصحي؛ لتقديم حلول فعالة ومستدامة للبنية التحتية للمياه.وشهد الاجتماع عرض بعض من المنتجات الخاصة لـ ٧ شركات ألمانية بغرض إيجاد فرص للتعاون معها في قطاع المياه.حضر الاجتماع عدد من ممثلي قطاعات الوزارة منها تطوير الري والتليميتري وحماية نهر النيل وهيئة حماية الشواطئ والإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية.كما تم مناقشة أوجه التعاون مع ألمانيا في معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، وإعادة تهيئة الموارد، والحفاظ على المياه، والتغلب على التحديات المستقبلية التي تتعلق بتوفيرها والحد من التلوث واتباع سياسة الترشيد.