«تعليم القليوبية» تعدل مواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية

أجرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تعديلات على مواعيد تقديم التظلمات للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث تم تغيير مكان التقدم إلى مدرسة محمد متولى الشعراوي بنين خلف ديوان إدارة جامعة بنها بجوار المرور بداية من الأحد المقبل الموافق 9 فبراير الجاري ولمدة 10 أيام من الشهر ذاته على أن يُخصص يوم واحد لكل إدارة.قال طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه تم تحديد يوم 9 فبراير لإدارة بنها، و10 فبراير لإدارة طوخ، و11 فبراير لإدارتي قها وكفر شكر، و12 فبراير لإدارة القناطر الخيرية، و13 فبراير لإدارة قليوب، و16 فبراير لإدارة غرب شبرا الخيمة، و17 فبراير لإدارة شرق شبرا الخيمة، و18 فبراير لإدارة شبين القناطر، و19 فبراير لإدارة الخانكة، و20 فبراير لإدارتي الخصوص والعبور.أوضح عجلان في تصريحات صحفية أنه يتم الإطلاع على المواد المقدم بها التظلم بالكنترول بمدرسة 25 يناير بنات، خلف ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، مشيرًا إلى أنه لا بد وأن يرافق الطالب ولي الأمر فقط يوم الاطلاع، على أن يتم الالتزام بتاريخ الاطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة، منعًا للتزاحم ولتيسير الأمور.وأشار إلى أنه يمنع منعًا باتًا اصطحاب التليفون المحمول أثناء الاطلاع أيام الأحد والإثنين الموفقين 23 و24 فبراير الجاري لجميع الإدارات للطلاب الذين تخلفوا عن تقديم الطلبات في الموعد المحدد مضيفا أنه سيتم تحديد موعد الاطلاع بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.كان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية، بنسبة 70.28%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.