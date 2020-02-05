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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنوك تقود تراجعات بورصة الكويت بختام التعاملات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:47 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
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هبطت مؤشرات بورصة الكويت، بنحو جماعي لدى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بالتراجعات الواضحة لأسهم 9 قطاعات على رأسها البنوك، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% خاسرا 15.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6258.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% خاسرا 11.86 نقطة ليغلق عند مستوى 6963.46 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.49% خاسرا 23.83 نقطة ليغلق عند مستوى 4860.99 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 194.5 مليون سهم بقيمة 37.3 مليون دينار كويتى عبر 8617 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.50%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الصناعة وحيدًا بنسبة 0.49%.

وجاء سهم "شركة بيان للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.92%، ثم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القابضة بنسبة 9.01%، فيما تصدر سهم " الشركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.65% ثم شركة الشعيبة الصناعية بنسبة 9.63%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 6.67%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، عن موافقة هيئة أسواق المال بالسماح ببيع أو شراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمهما، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة بتاريخ 4 فبراير لعام 2020، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

فيما أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، عن إحدى شركاتها التابعة، قامت بتقديم أقل الأسعار للمناقصة بشأن تأجير مركبات ذات الاستخدام المشترك والنقل الجماعى، الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بقيمة 5.138 مليون دينار.

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